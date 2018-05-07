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17:47, 7 мая 2018 1 630

Кунсткамера и картины-призраки. В ТЦ «Барс на Московском» открылась «Выставка чудес»

Кунсткамера и картины-призраки. В ТЦ «Барс на Московском» открылась «Выставка чудес»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязань привезли картины-призраки, коллекцию кукол Бабы Яги, анатомический музей и мумии. Четыре зала «Выставок чудес» открылись в ТЦ «Барс на Московском».

В первом зале под названием «В гостях у Сказки» расположились куклы Бабы-яги из разных городов мира. Некоторые из них могут издавать звуки и двигаться от хлопка.

В следующем помещении рязанцам покажут анатомический музей «Феномены генетики». Экскурсия в традициях Кунсткамеры Петра I пройдет среди колб с заспиртованными внутренностями животных и человека. В конце рассказа посетители могут спрятать свои вредные привычки в сундук.

Экспозиция «Картины-призраки» покажет историю и развитие голографических технологий в искусстве. В ней представлены объемные фотографии, полученные с помощью лазера.

В четвертом зале египетских мумий «Путешествие в вечность» экскурсанты узнают про египетскую мифологию и технологию мумификации.

После экскурсии гостям выдадут дипломы египтологов.

«Невские выставки чудес точно не оставят посетителей равнодушными, — заверил один из экскурсоводов».

«Выставки чудес» пробудут в Рязани до конца июня. Стоимость билетов на каждую экспозицию по отдельности: взрослый — 250, детский — 200 рублей.

Экскурсия по четырем залам стоит 800 и 600 рублей соответственно. Стоимость фото- и видеосъемки -100 рублей. Для пенсионеров и студентов предусмотрены скидки.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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