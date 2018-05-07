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22:27, 7 мая 2018 306
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Фомин встретился с ветеранами Сапожковского района

Фомин встретился с ветеранами Сапожковского района

Председатель облдумы Аркадий Фомин встретился с членами Сапожковской районной организации ветеранов. Встреча в неформальной обстановке прошла в пятницу, 4 мая.

В районе проживают 15 участников Великой Отечественной войны, три жителя блокадного Ленинграда, одна узница концлагеря.

Как вспомнила жительница Саможка, ветеран и труженик тыла Валентина Морозова, война стала самым тяжелым испытанием в ее жизни: в те суровые годы ей, совсем еще девочке, пришлось наравне со взрослыми работать в местном колхозе.

Она отметила, что «до сих пор помнит вой сирены и подвал старого банка, где было бомбоубежище».

«Я не знаю, есть ли где памятник вдове, воспитавшей своих детей в годы войны, но он должен быть», — поделилась своей мечтой Валентина Николаевна.

Ветеран труда Вера Попова рассказала, что война лишила ее близких, а сама она чудом избежала гибели в оккупированном Пскове: мама буквально выбросила ее из машины, в которой их везли на расстрел.

Как отметил Фомин, по традиции перед 9 мая в школах пройдут уроки мужества. В этом году их посвятят тем, кто своим трудом приближал Победу.

«Мы знаем о ратном подвиге наших земляков, участников Великой Отечественной войны, рассказываем о нем нашим детям, но в этом году принято решение провести уроки о подвиге трудовом. Мы будем говорить о тех, кто работал в тылу. Важно, чтобы нынешнее поколение помнило об их самоотверженности и о тех лишениях, которые выпали на их долю», — подчеркнул он.

Также на встрече обсудили подготовк ко Дню Победы, ремонт памятников павшим, поддержку ветеранской организации.

В конце встречи председатель облдумы вручил ветеранам георгиевские ленточки и памятные подарки.


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