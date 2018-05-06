За спасение людей из загоревшейся «Зимней вишни» наградят 120 человек

За спасение людей из загоревшегося торгового центра «Зимняя вишня» наградят 120 человек. Две награды вручат посмертно, сообщает «
Cпасатели и волонтеры получат восемь видов наград. Так, медалями «За честь и мужество» отметят восемь человек, в том числе одиннадцатиклассника губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Медаль «За веру и добро» получит 51 человек, среди которых педагоги и сотрудники школы №7, студенты-волонтеры кузбасских вузов, студенческого корпуса спасателей «Скала» и студент из Томска.
Напомним, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», по последним данным,
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