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21:53, 6 мая 2018 395
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За спасение людей из загоревшейся «Зимней вишни» наградят 120 человек

За спасение людей из загоревшейся «Зимней вишни» наградят 120 человек

За спасение людей из загоревшегося торгового центра «Зимняя вишня» наградят 120 человек. Две награды вручат посмертно, сообщает «Ъ-Сибирь».

Cпасатели и волонтеры получат восемь видов наград. Так, медалями «За честь и мужество» отметят восемь человек, в том числе одиннадцатиклассника губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Медаль «За веру и добро» получит 51 человек, среди которых педагоги и сотрудники школы №7, студенты-волонтеры кузбасских вузов, студенческого корпуса спасателей «Скала» и студент из Томска.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 60 человек.

Фото Vse42.ru


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