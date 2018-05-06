Велогонщик-экстремал погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

Французский велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб при попытке разогнаться до 400 километров в час, передает «
Мужчина пытался установить новый рекорд на реактивном велосипеде собственной конструкции. На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и разбился.
По словам свидетелей, причиной аварии могло стать плохое состояние дороги.
В 2014 гоуд Франсуа Жисси установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час.
Фото
L'Alsacien François Gissy est mort lors d'un entraînement avec son vélo-fusée - Franceinfo https://t.co/3cDo9cWPG1 pic.twitter.com/SWdykyTzJy— Toute la Presse (@ToutelaPresse) 6 мая 2018 г.