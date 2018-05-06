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16:14, 6 мая 2018 1 375
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Велогонщик-экстремал погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

Велогонщик-экстремал погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

Французский велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб при попытке разогнаться до 400 километров в час, передает «РИА Новости».

Мужчина пытался установить новый рекорд на реактивном велосипеде собственной конструкции. На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и разбился.

По словам свидетелей, причиной аварии могло стать плохое состояние дороги.

В 2014 гоуд Франсуа Жисси установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час.

Фото Francois Gissy


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