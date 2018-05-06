В сахалинском зоопарке пони и осел едва не погибли от переедания из-за туристов. Администрация попросила посетителей не кормить животных. Объявление есть на
Переевших пони и осла ветеринары спасали в минувшие выходные.
Отмечается, что за 1 мая только возле вольера лошадей набрали20 килограмм прикорма. Это превышает норму рациона в несколько раз. Чаще всего посетители приносят животным очистки картофеля, белый хлеб, грушу и свеклу.
«В вольеры к верблюдам (травоядное животное) летят колбаса, чипсы, помидоры, печенье, кексы,