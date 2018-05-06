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19:51, 6 мая 2018 194
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В сахалинском зоопарке пони и осел едва не погибли от переедания из-за туристов

В сахалинском зоопарке пони и осел едва не погибли от переедания из-за туристов

Фото: Pixabay.com

В сахалинском зоопарке пони и осел едва не погибли от переедания из-за туристов. Администрация попросила посетителей не кормить животных. Объявление есть на сайте зоопарка.

Переевших пони и осла ветеринары спасали в минувшие выходные.

Отмечается, что за 1 мая только возле вольера лошадей набрали20 килограмм прикорма. Это превышает норму рациона в несколько раз. Чаще всего посетители приносят животным очистки картофеля, белый хлеб, грушу и свеклу.

«В вольеры к верблюдам (травоядное животное) летят колбаса, чипсы, помидоры, печенье, кексы, и т. д. Зоотехники ежедневно затрачивают усилия по очистке территории питомцев от многочисленных продуктов, которыми завалены вольеры. В праздничные дни зоопарк посетило более 5 000 человек, — сообщили на сайте зоопарка. — Количество продуктов, принесенных посетителями за четыре дня превысило 80 кг».


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