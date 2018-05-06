В понедельник в Рязанской области ожидаются дождь и гроза

В понедельник, 7 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +18, +23 градуса.
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В понедельник, 7 мая, в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщила
Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +18, +23 градуса.
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.