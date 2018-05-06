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9:57, 6 мая 2018 595
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В Ноябрьске за ночь загорелись два торговых центра. Видео

В Ноябрьске за ночь загорелись два торговых центра. Видео

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа за ночь произошло два пожара в торговых центрах. Одной из вероятных причин называют поджог, передает «РИА Новости».

Загорелся торговый центр «Семья». Возгорание на площади 2,2 тысячи квадратных метров тушили 113 человек. Как отметили в МЧС, удалось спасти левое и правое крыло здания торгового центра и материальные ценности на 28 миллионов рублей.

Также пожар произошел на территории ТЦ «Таурус. Загорелось около 100 квадратных метров здания.

В обоих случаях посетителей в комплексах не было.

На местах происшествия работают дознаватели. Как сообщили местные СМИ, а также пользователи соцсетей, оба торговых центра могут принадлежать одному предпринимателю.

Фото ГУ МЧС по ЯНАO


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