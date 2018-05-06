В Москве отменили воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы. Решение приняли из-за неблагоприятных метеоусловий на маршрутах пролета авиации, передает «
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить», — сказали агентству в министерстве.
Вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, но репетицию авиации отменили.
Генеральная репетиция Парада Победы началась в столице в 10:00. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране.
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