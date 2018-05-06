В мае ВМФ получит новейший ракетный корабль

В этом месяце в состав Военно-морского флота России войдет новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек. Об этом передает «
«В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (республика Татарстан)», — рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.
Водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до 10 суток 10 суток.
Ранее планировалось, что корабль примут в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.
«Вышний Волочек» — шестой корабль модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
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