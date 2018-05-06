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8:39, 6 мая 2018 732
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В мае ВМФ получит новейший ракетный корабль

В мае ВМФ получит новейший ракетный корабль

В этом месяце в состав Военно-морского флота России войдет новейший малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек. Об этом передает «РИА Новости».

«В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (республика Татарстан)», — рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.

Водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до 10 суток 10 суток.

Ранее планировалось, что корабль примут в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.

«Вышний Волочек» — шестой корабль модернизированной серии «Буян-М», которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Фото Defence.ru


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