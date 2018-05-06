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15:23, 6 мая 2018 1 229
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В Эстонии перезахоронили останки 71 советского солдата

В Эстонии перезахоронили останки 71 советского солдата

В воскресенье, 6 мая, в Эстонии перезахоронили останки 71 бойца Красной армии, погибшего при освобождении Эстонии от фашистов, передает «РИА Новости».

Церемонию провели на кладбище города Маарду недалеко от Таллина. Ее проводят ежегодно с 2005 года. В этом году она прошла в тринадцатый раз. На мемориальном участке кладбища похоронены уже 1070 воинов.

Поисками занимаются активисты военно-исторического объединения «Вирония» и военно-исторического клуба «Фронт Лайн».

Местный мэр Владимир Архипов отметил, что горожане с почтением относятся к борцам с фашизмом.

«Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она затронула почти каждую семью и до сих пор отдается эхом в сердцах многих еще живущих людей. Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам», — сказал он.


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