У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году подлодку «Камбала»

У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году русскую подлодку «Камбала», передает «
Подлодка затонула 29 мая 1909 года во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки у входа в Южную бухту Севастополя она столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав». Разрезанная надвое подлодка утонула. Погибли три офицера и 17 матросов.
Старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский рассказал, что субмарину будут изучать с помощью глубоководных роботов.
«Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины „Камбала“. Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место — на траверзе бухты Круглая», — поснил он.
По словам Лебединского, крушение «Камбалы» — первая крупная катастрофа в истории подводного флота России. Подлодка была одной трех построенных для России в Германии, ее габариты — 40 на три метра.
Летом 1909 года носовую часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников подняли на поверхность. 12 моряков похоронили на военном кладбище Севастополя.
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