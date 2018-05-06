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20:42, 6 мая 2018 2 213
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У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году подлодку «Камбала»

У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году подлодку «Камбала»

У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году русскую подлодку «Камбала», передает «РИА Новости».

Подлодка затонула 29 мая 1909 года во время учений Черноморского флота. После отработки ночной атаки у входа в Южную бухту Севастополя она столкнулась с русским линейным кораблем «Ростислав». Разрезанная надвое подлодка утонула. Погибли три офицера и 17 матросов.

Старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский рассказал, что субмарину будут изучать с помощью глубоководных роботов.

«Совместная экспедиция РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова локализовала место гибели русской субмарины „Камбала“. Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра, место — на траверзе бухты Круглая», — поснил он.

По словам Лебединского, крушение «Камбалы» — первая крупная катастрофа в истории подводного флота России. Подлодка была одной трех построенных для России в Германии, ее габариты — 40 на три метра.

Летом 1909 года носовую часть лодки с находившимися в ней телами 15 подводников подняли на поверхность. 12 моряков похоронили на военном кладбище Севастополя.

Фото CC0 / Общественное достояние /


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