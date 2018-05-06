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16:40, 6 мая 2018 1 123
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Песков рассказал об инаугурации Путина

Песков рассказал об инаугурации Путина

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков рассказал об инаугурации Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента, церемония в понедельник, 7 мая, пройдет по традиционному сценарию, сообщает РБК.

Из рабочего кабинета Путин отправится в Большой Кремлевский дворец, где пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, а затем примет присягу.

После этого президент выйдет на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. В списке мероприятий также есть краткое богослужение в Благовещенском соборе.

«На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», — рассказал Песков.

До этого пресс-секретарь не исключал, что во время церемонии может быть «каким-то образом» использован президентский кортеж.


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