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12:43, 6 мая 2018 1 875
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Литву удивила символика СССР на продукции Adidas

Литву удивила символика СССР на продукции Adidas

МИД Литвы удивила символика СССР на продукции Adidas. В своем Twitter-аккаунте ведомство прокомментировало фотографию с девушкой в майке с названием страны и гербом Советского Союза.

«Ностальгия по империи» все еще существует. Только удивительно, что видеть это у известного @adidas", — говорится в сообщении.

В 2008 году был принят закон, запрещающий использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Их можно показывать в в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.

За несоблюдение предусмотрен штраф от 144 до 289 евро.


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