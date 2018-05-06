Литву удивила символика СССР на продукции Adidas

МИД Литвы удивила символика СССР на продукции Adidas. В своем Twitter-аккаунте ведомство прокомментировало фотографию с девушкой в майке с названием страны и гербом Советского Союза.
«Ностальгия по империи» все еще существует. Только удивительно, что видеть это у известного
В 2008 году был принят закон, запрещающий использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Их можно показывать в в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.
За несоблюдение предусмотрен штраф от 144 до 289 евро.
Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) 5 мая 2018 г.