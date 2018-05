Литву удивила символика СССР на продукции Adidas

МИД Литвы удивила символика СССР на продукции Adidas. В своем Twitter-аккаунте ведомство прокомментировало фотографию с девушкой в майке с названием страны и гербом Советского Союза.

«Ностальгия по империи» все еще существует. Только удивительно, что видеть это у известного @adidas ", — говорится в сообщении.

В 2008 году был принят закон, запрещающий использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Их можно показывать в в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.

За несоблюдение предусмотрен штраф от 144 до 289 евро.

Being sick with "imperial nostalgia" - it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS