Илон Маск откроет кондитерскую фабрику. Об этом глава компаний SpaceX и Tesla написал в своем Twitter.

«Я открываю кондитерскую компанию, это будет потрясающе», — поедлился Маск новостью.

Решение о создании нового бизнеса он принял после спора о подходах к управлению бизнесом с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, передает ТАСС . Накануне Маск раскритиковал одного из богатейших людей планеты за стратегию «экономического рва», которая заключается в наличии конкурентного преимущества, держащего в страхе конкурентов. Глава SpaceX считает, что в долгосрочной перспективе важнее инновации.

Баффет в качестве доказательства своей правоты привел успешный опыт принадлежащей ему кондитерской See’s Candies.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing