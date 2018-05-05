В Рязанской ОКБ пациенту удалили новообразование новым способом

В Рязанской ОКБ пациенту удалили новообразование лапароскопическим способом. Об этом сообщил
Операцию провели под руководством Кирилла Павленко, который возглавляет лабораторию онкоурологии в Московском клиническом научном центре.
«Лапароскопическая простатэктомия — это новый тип операций, — отметил Кирилл Павленко, — При иссечении предстательной железы не делаются длинные и глубокие полостные разрезы, в связи с этим пациент теряет меньше крови».
От московского коллеги рязанские хирурги узнали все нюансы подготовки и послеоперационного ведения таких пациентов.
«Оперативное вмешательство дает высокий шанс на выживаемость пациенту, — сообщил заведующий отделением урологии Дмитрий Карпов, — а полученный опыт позволяет говорить о том, что теперь весь спектр урологических патологий в ОКБ лечат с помощью малоинвазивных технологий».
Операцию провели 26 апреля. Специалисты отметили, что она была успешной.