В 2019 году в России введут экологический сбор на одноразовую посуду. Об этом рассказал специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает «
«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — отметил Иванов.
Иванов и глава МЧС Владимир Пучков приехали в Ленинградскую область на берег Ладожского озера для участия в ежегодной экологической акции «Чистый берег».
Как отметил Пучков, за четыре года участники акции очистили от мусора более 12 тысяч водоемов и 14 тысяч километров береговой полосы.
Он добавил, что сам по себе «Чистый берег» не решит проблему засорения прибрежной зоны, но привлечет внимание и покажет хороший пример.
«Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», — заключил глава МЧС.