В Нижнем Новгороде спецназ ликвидировал мужчину, напавшего на правоохранителей. Видео

В Нижнем Новгороде спецназ ликвидировал мужчину, напавшего с оружием на правоохранителей. Об этом сообщил
После нападения преступник скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в квартире. Жильцов эвакуировали из дома, квартиру заблокировали спецназовцы.
Злоумышленник отказался сложить оружие и открыл огонь из автомата. Ответным огнем его ликвидировали, трое спецназовцев получили ранения.
«В настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личность бандита устанавливается», — говорится в сообщении.
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