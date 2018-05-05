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10:36, 5 мая 2018 3 592
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Рязанка отсудила у дорожников полмиллиона за попавший в яму Mercedes

Рязанка отсудила у дорожников полмиллиона за попавший в яму Mercedes

Рязанка отсудила у дорожников полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Автомобиль истицы Mercedes ML 350 получил серьезные повреждения, попав в выбоину на мосту. Экспертиза установила, что яма в несколько раз превышает максимальные значения, установленные ГОСТом. Отсутствовал объезд, выбоина не была никак обозначена.

Рязанка через суд взыскала с подрядчика, который обслуживает злополучный участок дороги, 500 тысяч рублей на ремонт автомобиля и возмещение судебных расходов. Руководство фирмы рассталось с деньгами только после вмешательства судебных приставов.


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