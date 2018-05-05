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17:12, 5 мая 2018 1 009
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Во многих регионах России установилась аномально жаркая погода. Роспотребнадзор опубликовал советы, как избежать перегрева.

Как подчеркнул надзорный орган, повышенная температура может негативно отражаться на здоровье людей, в первую очередь пожилых и детей.

«Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — отметили в сообщении.

Так, чтобы избежать перегрева, россиянам порекомендовали ограничить физические нагрузки и пребывание на воздухе. Отметили, что одежда должна быть светлых тонов, легкой и свободной. Также необходимо не забывать о головных уборах и солнечных очках.

Роспотребнадзор подчеркнул, что нужно отказаться от жирного и мясного, заменив их овощами, фруктами и морепродуктами и пить больше воды. При этом, отметили, что «увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы».

На личном и общественном транспорте посоветовали передвигаться утром или вечером, когда жара спадает.

При посещении мест с массовым пребыванием людей, нужно выбрать те, где есть кондиционеры.

Кроме того, надзорный орган обратил внимание на то, что купаться нужно только в оборудованных местах.


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