Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Во многих регионах России установилась аномально жаркая погода.
Как подчеркнул надзорный орган, повышенная температура может негативно отражаться на здоровье людей, в первую очередь пожилых и детей.
«Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — отметили в сообщении.
Так, чтобы избежать перегрева, россиянам порекомендовали ограничить физические нагрузки и пребывание на воздухе. Отметили, что одежда должна быть светлых тонов, легкой и свободной. Также необходимо не забывать о головных уборах и солнечных очках.
Роспотребнадзор подчеркнул, что нужно отказаться от жирного и мясного, заменив их овощами, фруктами и морепродуктами и пить больше воды. При этом, отметили, что «увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы».
На личном и общественном транспорте посоветовали передвигаться утром или вечером, когда жара спадает.
При посещении мест с массовым пребыванием людей, нужно выбрать те, где есть кондиционеры.
Кроме того, надзорный орган обратил внимание на то, что купаться нужно только в оборудованных местах.