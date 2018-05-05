Любимов поручил разобраться с квартирой рязанки, пострадавшей от пожара в соседнем здании

Николай Любимов поручил разобраться с квартирой рязанки, которая пострадала от пожара в соседнем здании. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Жительница дома №14 по улице Кольцова обратились с проблемой к губернатору. У дома смежная стена со зданием на улице Сенной, которое является объектом культурного наследия регионального значения и было значительно повреждено в результате пожара.
Помещению требуется ремонт и утепление стены. Собственнику дали предписание провести реставрацию до конца 2019 года, отметил начальник региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Зайцев.
«Необходимо провести работу с собственником сгоревшего здания и добиться результата», — подчеркнул Любимов.
Губернатор поручил руководителям профильных ведомств совместно с администрацией «принять все меры для того, чтобы в настоящее время в квартире можно было нормально жить, особенно зимой». Также он отметил, что необходимо рассмотреть вопрос о дальнейшей эксплуатации дома и проживания в нем людей.
Напомним, здание 19 века по улице Кольцова