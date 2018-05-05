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12:00, 5 мая 2018 1 786
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Легендарный рязанский следователь Дмитрий Плоткин расскажет в прямом эфире на RZN.info о громких уголовных делах

Легендарный рязанский следователь Дмитрий Плоткин расскажет в прямом эфире на RZN.info о громких уголовных делах

Легендарный рязанский следователь Дмитрий Плоткин расскажет в прямом эфире на RZN.info о громких резонансных делах, раскрытых при его участии и ответит на вопросы читателей. Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области.

Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».

Прямой эфир смотрите в группе RZN.info во «ВКонтакте» и в официальном Instagram вечером 7 мая. Начало в 20:00.


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