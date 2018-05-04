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19:11, 4 мая 2018 1 973
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В Рязанской области открылся штаб по поиску пропавших в Великую Отечественную войну

В Рязанской области открылся штаб по поиску пропавших в Великую Отечественную войну

В Рязанской области открылся штаб по поиску людей, пропавших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В открытии штаба народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» поучаствовал председатель Совета Фонда «Народный проект», депутат Госдумы Николай Земцов. По его словам, основная задача — установить судьбы всех пропавших без вести защитников Отечества.

«Благодаря губернатору Николаю Любимову, который поддержал нашу инициативу, Рязанская область стала пилотным регионом, где открывается штаб Народного проекта, — сказал Земцов. — Уверен, что у нас обязательно будут плоды работы, потому что мы приступили к реализации проекта всем рязанским обществом. Убежден, что наш пример подхватят другие регионы».

Как отметил министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец, штаб объединит все органы власти региона, образовательные и общественные организации.

«В штабе волонтеры будут принимать посетителей, которые принесут свои заявки на установление судеб родных, обрабатывать информацию. Поиск сведений будет проводиться на безвозмездной основе. Уверен, что результаты работы штаба оправдают доверие организаторов и тех, кто будет сюда обращаться», — сказал он.

Связаться со штабом можно по телефону 8 (4912) 43-40-49 или по электронной почта 62@proektnaroda.ru.


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