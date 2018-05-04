В Рязанских кинотеатрах стартовал фильм «Мстители: Война бесконечности»

В четверг, 3 мая, в российских кинотеатрах стартовал, пожалуй, самый ожидаемый фильм весны — «Мстители: Война бесконечности». Блокбастер стал уже девятнадцатым в киновселенной Marvel, отметившей в этом году десятилетие.
Сюжет стартует через два года после событий «Противостояния». Команды «Мстителей» больше не существует, но зло не дремлет: Танос пытается собрать все шесть Камней бесконечности — могущественных артефактов, наделяющих обладателя божественной силой.
«Мстителям», «Стражам галактики» и другим героям приходится объединиться, чтобы спасти вселенную от ужасной участи, которую ей готовит Танос.
Получилось ли создателям гармонично уместить их всех в один фильм? Попробуем разобраться.
Рецензию на «Войну бесконечности» читайте по ссылке в разделе «