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16:57, 4 мая 2018 1 349
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В Рязанских кинотеатрах стартовал фильм «Мстители: Война бесконечности»

В Рязанских кинотеатрах стартовал фильм «Мстители: Война бесконечности»

В четверг, 3 мая, в российских кинотеатрах стартовал, пожалуй, самый ожидаемый фильм весны — «Мстители: Война бесконечности». Блокбастер стал уже девятнадцатым в киновселенной Marvel, отметившей в этом году десятилетие.

Сюжет стартует через два года после событий «Противостояния». Команды «Мстителей» больше не существует, но зло не дремлет: Танос пытается собрать все шесть Камней бесконечности — могущественных артефактов, наделяющих обладателя божественной силой.

«Мстителям», «Стражам галактики» и другим героям приходится объединиться, чтобы спасти вселенную от ужасной участи, которую ей готовит Танос.

Получилось ли создателям гармонично уместить их всех в один фильм? Попробуем разобраться.

Рецензию на «Войну бесконечности» читайте по ссылке в разделе «Афиша».


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