В Рязанской области прошел чемпионат по стрельбе среди летчиков. Фоторепортаж

В Рязанской области прошел чемпионат по практической стрельбе среди военнослужащих Воздушно-космических сил.
На полигон Сельцы в пятницу, 4 мая, приехали 12 команд. В их составе были как офицеры, так и курсанты военных вузов из Липецка, Краснодара и Воронежа, курсанты-вертолетчики из Сызрани, штурманы из Челябинска, специалисты по ПВО из Ярославля, студенты академии космической обороны из Твери, а также представители космодрома Плесецк.
Рязанские летчики представляли московскую сборную дальней авиации.
«У нас нет такого полигона и многое было в новинку. Особенно трудно было выполнить все на время», — поделился один из участников. Военные показали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74). Летчикам пришлось постоянно двигаться по огневому рубежу и находить тактически выгодные положения для стрельбы по целям.
«В стрельбе важно не столько попасть во все цели, но и сделать это как можно быстрее. Да и на самой мишени нет никаких насечек, к которым привыкли бойцы на обычных армейских стрельбах. В реальном бою на противнике ведь нет „насечек“ и „яблок“», — отметил главный судья соревнований Сергей Егоров.
Победители примут участие во всероссийских стрельбах среди всех родов войск.