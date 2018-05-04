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18:34, 4 мая 2018 2 537
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В Рязанской области прошел чемпионат по стрельбе среди летчиков. Фоторепортаж

В Рязанской области прошел чемпионат по стрельбе среди летчиков. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязанской области прошел чемпионат по практической стрельбе среди военнослужащих Воздушно-космических сил.

На полигон Сельцы в пятницу, 4 мая, приехали 12 команд. В их составе были как офицеры, так и курсанты военных вузов из Липецка, Краснодара и Воронежа, курсанты-вертолетчики из Сызрани, штурманы из Челябинска, специалисты по ПВО из Ярославля, студенты академии космической обороны из Твери, а также представители космодрома Плесецк.

Рязанские летчики представляли московскую сборную дальней авиации.

«У нас нет такого полигона и многое было в новинку. Особенно трудно было выполнить все на время», — поделился один из участников. Военные показали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова (ПМ) и автомата Калашникова (АК-74). Летчикам пришлось постоянно двигаться по огневому рубежу и находить тактически выгодные положения для стрельбы по целям.

«В стрельбе важно не столько попасть во все цели, но и сделать это как можно быстрее. Да и на самой мишени нет никаких насечек, к которым привыкли бойцы на обычных армейских стрельбах. В реальном бою на противнике ведь нет „насечек“ и „яблок“», — отметил главный судья соревнований Сергей Егоров.

Победители примут участие во всероссийских стрельбах среди всех родов войск.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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