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21:20, 4 мая 2018 4 084
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Ростовчанин до смерти забил отца по дороге в Рязань

Ростовчанин до смерти забил отца по дороге в Рязань

Житель Ростовской области до смерти забил своего отца по дороге в Рязань. Инцидент произошел вечером 30 апреля, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.

Известно, что 18-летний молодой человек и его 58-летний отец ехали из Воронежа в Рязань, чтобы продавать солнцезащитные очки и искусственные цветы. Однако по дороге подозреваемый «принял несколько таблеток и стал неадекватно себя вести». Мужчины остановились в районе 355 километра трассы М-6. Выйдя из машины, молодой человек избил отца.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, через три дня он скончался. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Фото с сайта СУ СКР по Тамбовской области


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