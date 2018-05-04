Ростовчанин до смерти забил отца по дороге в Рязань

Житель Ростовской области до смерти забил своего отца по дороге в Рязань. Инцидент произошел вечером 30 апреля, сообщила
Известно, что 18-летний молодой человек и его 58-летний отец ехали из Воронежа в Рязань, чтобы продавать солнцезащитные очки и искусственные цветы. Однако по дороге подозреваемый «принял несколько таблеток и стал неадекватно себя вести». Мужчины остановились в районе 355 километра трассы М-6. Выйдя из машины, молодой человек избил отца.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, через три дня он скончался. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.
Фото с сайта СУ СКР по Тамбовской области