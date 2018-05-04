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12:13, 4 мая 2018 1 620
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«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать мороженое

«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать мороженое

«Роскачество» разработало рекомендации по выборы мороженого. Советы экспертов опубликовал РБК.

Специалисты отметили, что при выборе необходимо обращать внимание на внешний вид продукта и его упаковку. По их словам, кристаллики льда на мороженом говорят о том, что продукт подвергался повторной заморозке. Также продукт не должен быть деформирован — у него мог истечь срок хранения или же могли быть нарушены условия хранения. Вес продукта должен быть указан в граммах, а не миллилитрах.

Мороженое с добавлением растительных жиров должно иметь маркировку «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

Жирность мороженого указывается в процентах: для пломбира она должна составлять от 12 до 20%, для сливочного мороженого — от 8 до 11,5%, а для молочного мороженого — не более 7,5%.

Как отмечают эксперты, внимание нужно обратить и на цвет продукта. Он должен быть однородным, а включения неоднородного цвета могут говорить о том, что мороженое плохо перемешали с красителем или натуральной добавкой при производстве.

По словам специалистов, определить, есть ли в мороженом растительный жир, можно только в лаборатории. Но, как отметили в «Роскачестве», продукт, приготовленный с растительными жирами не представляет угрозы здоровью.

Мороженое не может быть приготовлено без стабилизаторов, которые позволяют ему держать форму. Разрешенными являются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и другие. Бояться их в составе не следует, так как их в готовом продукте крайне мало.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на мороженое с натуральными стабилизаторами, такими как агар-агар и желатин тем, кто опасается Е-добавок.


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