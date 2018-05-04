«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать мороженое

«Роскачество» разработало рекомендации по выборы мороженого. Советы экспертов опубликовал РБК .

Специалисты отметили, что при выборе необходимо обращать внимание на внешний вид продукта и его упаковку. По их словам, кристаллики льда на мороженом говорят о том, что продукт подвергался повторной заморозке. Также продукт не должен быть деформирован — у него мог истечь срок хранения или же могли быть нарушены условия хранения. Вес продукта должен быть указан в граммах, а не миллилитрах.

Мороженое с добавлением растительных жиров должно иметь маркировку «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

Жирность мороженого указывается в процентах: для пломбира она должна составлять от 12 до 20%, для сливочного мороженого — от 8 до 11,5%, а для молочного мороженого — не более 7,5%.

Как отмечают эксперты, внимание нужно обратить и на цвет продукта. Он должен быть однородным, а включения неоднородного цвета могут говорить о том, что мороженое плохо перемешали с красителем или натуральной добавкой при производстве.

По словам специалистов, определить, есть ли в мороженом растительный жир, можно только в лаборатории. Но, как отметили в «Роскачестве», продукт, приготовленный с растительными жирами не представляет угрозы здоровью.

Мороженое не может быть приготовлено без стабилизаторов, которые позволяют ему держать форму. Разрешенными являются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и другие. Бояться их в составе не следует, так как их в готовом продукте крайне мало.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на мороженое с натуральными стабилизаторами, такими как агар-агар и желатин тем, кто опасается Е-добавок.