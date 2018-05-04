Родственники погибших при крушении в Сирии Су-30СМ пилотов получат по 6,4 миллиона рублей. Страховку и единовременное пособие семьям выплатит компания «Согаз», передает «
«Страховая Группа „СОГАЗ“ выражает глубокие соболезнования родным и близким пилотов, погибших при крушении российского истребителя Су-30СМ. Компания готова осуществить эти выплаты после получения необходимых документов в кратчайшие сроки», — отметили в страховой компании.
Напомним, утром в четверг, 3 мая, российский истребитель Су-30СМ
Фото Минобороны