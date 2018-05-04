Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:32, 4 мая 2018 1 739
 0    0

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут

Фото: Pixabay.com

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут, передает «РИА Новости».

«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — сообщили в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов.

Это решение вызвал скандал, который возник после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.

Кризис начался осенью 2017 года после того, как 18 женщин обвинили известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, было назначено внутреннее расследование.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:47, 5 мая 2018
В Рязанской ОКБ пациенту удалили новообразование новым способом
21:16, 5 мая 2018
Самойлова рассказала, почему выступит на «Евровидении» без коляски 1
17:12, 5 мая 2018
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
16:39, 5 мая 2018
Любимов поручил разобраться с квартирой рязанки, пострадавшей от пожара в соседнем здании
15:29, 5 мая 2018
В центре Рязани подсветили здание префектуры. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:21, 22 апреля 2018 84 348
Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Рязани. Фото 2
12:42, 1 мая 2018 58 795
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 24 957
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 24 427
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
13:16, 22 апреля 2018 22 344
Каких сюрпризов ждать. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю апреля
Все новости
Форум