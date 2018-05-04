Нобелевскую премию по литературе за 2018 год вручать не будут, передает «
«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — сообщили в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов.
Это решение вызвал скандал, который возник после разоблачений сексуальных домогательств и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.
Кризис начался осенью 2017 года после того, как 18 женщин обвинили известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, было назначено внутреннее расследование.