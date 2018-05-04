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17:12, 4 мая 2018 1 402
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ФСБ предотвратила теракты в Ярославле

ФСБ предотвратила теракты в Ярославле

В Ярославле задержали пятерых членов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), которые планировали теракты в России. Об этом передает «РИА Новости».

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась в том числе из-за рубежа», — рассказали в ведомстве.

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы. Личности задержанных не назвали в интересах следствия.

Возбуждено уголовное дело.

Также в пятницу, 4 мая, силовики ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки на Ставрополье. На месте происшествия нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Фото НАК


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