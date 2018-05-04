Четыре магазина в Сараях хотят закрыть из-за нарушения пожарной безопасности

После проверки мест массовых скоплений людей в Сараях прокуратура потребовала закрыть четыре магазина. В них нашли нарушения пожарной безопасности, пишет издательство «
Речь идет о магазинах «Русь», «Арбат», «Лямур» и «Элекс». В суд направили четыре иска о возбуждении дел по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Двух человек уже привлекли к административной ответственности.
Известно, что в некоторых магазинах не было инструкций о мерах пожарной безопасности. Запасные выходы не открывались изнутри без ключа, не было свободного доступа к ручному пожарному извещателю, отсутствовали указатель места расположения огнетушителей. В одном из магазинов эвакуационные пути были отделаны горючими материалами, там же хранили товар.