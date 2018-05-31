Зидан ушел из «Реала» после трех подряд побед в Лиге Чемпионов

Зинедин Зидан ушел из «Реала». Он тренировал основную команду мадридского клуба с начала 2016 года, сообщает «
С Зиданом «королевский клуб» трижды побеждал в Лиге Чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и становился победителем клубного чемпионата мира. На внутренней арене французский специалист по разу привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке Испании.
Отметим, что во время карьеры игрока Зидан пять лет выступал за «Реал», став чемпионом Испании, победителем Лиги Чемпионов и обладателем других наград и трофеев. В составе сборной Франции полузащитник выигрывал Чемпионаты мира и Европы 1998 и 2000 годов.
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