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12:09, 31 мая 2018 203
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Жительница Касимовского района обманом ограбила пенсионерку

Жительница Касимовского района обманом ограбила пенсионерку

Жительница Касимовского района обманом ограбила пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

70-летняя женщина из деревни Мищуково обратилась в полицию, заявив, что у нее похитили 25 тысяч рублей.

Пенсионерка рассказала, что «прямо среди бела дня» в ее дверь постучалась девушка. Она хотела узнать, не продаются ли дома в этом населенном пункте.

Пожилая женщина впустила ее в дом, а позже обнаружила пропажу денег.

Сотрудники полиции составили «словесный портрет» и узнали 22-летнюю местную жительницу, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег у пенсионеров.

Злоумышленницу задержали, у нее обнаружили похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до шести лет лишения свободы.


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