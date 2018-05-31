Жительница Касимовского района обманом ограбила пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
70-летняя женщина из деревни Мищуково обратилась в полицию, заявив, что у нее похитили 25 тысяч рублей.
Пенсионерка рассказала, что «прямо среди бела дня» в ее дверь постучалась девушка. Она хотела узнать, не продаются ли дома в этом населенном пункте.
Пожилая женщина впустила ее в дом, а позже обнаружила пропажу денег.
Сотрудники полиции составили «словесный портрет» и узнали 22-летнюю местную жительницу, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу денег у пенсионеров.
Злоумышленницу задержали, у нее обнаружили похищенные деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ей грозит до шести лет лишения свободы.