Выездные медбригады обследуют жителей девяти районов области

Передвижные медбригады проводят обследование жителей Рязанской области. Сейчас передвижная флюорографическая установка областного клинического противотуберкулезного диспансера работает в Шиловском районе, сообщил
Движение мобильных установок началось еще в апреле с Захаровского района, завершится оно в октябре в Спасском районе.
В Рыбновском районе обследование пройдет в июне. В Касимовском и Скопинском районах — в июле и августе. Медики также обследуют население Ермишинского, Путятинского и Пронского районов.
«Благодаря своевременным и активным профилактическим мероприятиям, смертность от туберкулеза в Рязанском регионе в 2017 году снизилась на 56%", — говорится в сообщении.