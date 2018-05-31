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9:48, 31 мая 2018 370
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Выездные медбригады обследуют жителей девяти районов области

Выездные медбригады обследуют жителей девяти районов области

Передвижные медбригады проводят обследование жителей Рязанской области. Сейчас передвижная флюорографическая установка областного клинического противотуберкулезного диспансера работает в Шиловском районе, сообщил сайт регионального минздрава. За две недели здесь обследовали более трех тысяч человек.

Движение мобильных установок началось еще в апреле с Захаровского района, завершится оно в октябре в Спасском районе.

В Рыбновском районе обследование пройдет в июне. В Касимовском и Скопинском районах — в июле и августе. Медики также обследуют население Ермишинского, Путятинского и Пронского районов.

«Благодаря своевременным и активным профилактическим мероприятиям, смертность от туберкулеза в Рязанском регионе в 2017 году снизилась на 56%", — говорится в сообщении.


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