В Рязани «Фольксваген» сбил 14-летнюю велосипедистку во дворе дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 25 мая, у дома №12 по Народному Бульвару. Водитель иномарки сбил школьницу, девочку госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани «Фольксваген» сбил 14-летнюю велосипедистку во дворе дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в пятницу, 25 мая, у дома №12 по Народному Бульвару. Водитель иномарки сбил школьницу, девочку госпитализировали.
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