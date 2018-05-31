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11:31, 31 мая 2018 982
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В Рязани открыли памятную табличку дореволюционному полицейскому. Фоторепортаж 1

В Рязани открыли памятную табличку дореволюционному полицейскому. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани открыли памятную доску Гавриилу Хорото. Ее установили на доме №63 по улице Ленина, возле которого застрелили знаменитого рязанского полицмейстера 17 ноября 1906 года.

На церемонии открытия были губернатор Николай Любимов, начальник регионального УМВД Сергей Лебедев, главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев и и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Николай Любимов отметил, что важно возвращать известность тем, кто был незаслуженно забыт.

Справка:

Гавриил Хорото родился в 1870 году в Малороссии, служить начал в Москве в должности околоточного надзирателя. В 1903 году в чине губернского секретаря его перевели на должность помощника пристава Рязани. В том же году он раскрыл громкое дело об изготовлении фальшивых золотых червонцев.

В 1905 году Хорото стал приставом Московской части Рязани, а в конце года — зарайским уездным исправником.

10 марта 1906 года Рязанское губернское правление своим постановлением назначило Хорото и.о. полицмейстера, а утвердили его в этой должности 2 мая. Ночью 17 ноября 1906 года, когда полицмейстер ехал на извозчике из театра в объезд по городу, следивший за ним убийца на углу улицы Соборной сзади в упор выстрелил в Хорото тремя пулями из браунинга. В результате полицмейстер скончался.

Современные исследователи утверждают, что именно благодаря Хорото в уезде удалось сдержать радикальные формы крестьянского движения.

Отметим, что в разных источниках имя полицмейстера указывается по-разному. В «Википедии» он Георгий, в адресном календаре Рязанской губернии — Гавриил. В «Книге русской скорби» указаны оба имени.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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