В пятницу в Рязанской области не будут продавать алкоголь

В пятницу, 1 июня, в Рязанской области не будут продавать алкоголь. Об этом
Ограничения вводят из-за Международного дня защиты детей. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в ресторанах, барах и кафе.
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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 1 июня, в Рязанской области не будут продавать алкоголь. Об этом
Ограничения вводят из-за Международного дня защиты детей. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в ресторанах, барах и кафе.
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Участвовать в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший поездку через приложение более десяти раз с 1 июня по 31 августа.