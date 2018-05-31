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13:24, 31 мая 2018 370
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В ночь на пятницу в Рязанской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Рязанской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 1 июня, в Рязанской области ожидаются заморозки. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура от -3 до 0 градуса сохранится и в утренние часы 1 июня, а также ночью и утром 2 июня.


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