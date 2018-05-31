В День защиты детей в Рязани будут работать пункты консультации для подростков и их родителей

В День защиты детей в Рязани будут работать пункты консультации для подростокв и их родителей. Об этом сообщил
В пятницу, 1 июня, дети и их родители смогут проконсультироваться у специалистов аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С 9:00 до 18:00 рязанцы смогут обратиться в отделы, расположенные по адресам:
- улица Ленина, дом №35, кабинет 207 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района), телефон: 44-27-30;
- улица Дзержинского, дом №10, кабинет 2 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района), телефон: 92-61-23;
- улица Горького, дом №1, кабинет 34 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района), телефон: 44-18-36;
- Московское шоссе, дом №18, кабинет 23 (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Московского района), телефон: 35-13-93.