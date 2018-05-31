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16:34, 31 мая 2018 312
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Ряжские полицейские обезоружили посетителя «Красного-Белого» резиновой дубинкой

Ряжские полицейские обезоружили посетителя «Красного-Белого» резиновой дубинкой

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Ряжские полицейские обезоружили посетителя «Красного-Белого» резиновой дубинкой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина разбил стекла на нескольких припаркованных машинах. После этого он зашел в магазин «Красное-Белое», где устроил скандал. Нарушитель угрожал ножом работникам магазина и оперативникам.

«На законные требования прекратить дебош мужчина не реагировал, после чего инспекторам пришлось применить спецсредства — бронежилет и резиновую палку», — отметили в прокуратуре.

Мужчину в наручниках доставили в отдел полиции. На него завели дело по части 2 статьи 318, статье 319 УК.


© RZN.info

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