Рязанцам стало проще получить ипотечный кредит на покупку квартиры. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
«Сотрудники компании еще на этапе выбора квартиры бесплатно помогут разобраться в условиях кредита банков-партнеров, сравнить процентные ставки и рассчитать минимальный платеж, — отметили представители застройщика. — Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, не покидая офиса „Северной компании“, где уже работают сотрудники четырех ведущих банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка».
Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000.