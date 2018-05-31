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12:20, 31 мая 2018 172

Рязанцам стало проще оформить ипотеку — застройщик

Рязанцам стало проще оформить ипотеку — застройщик

Рязанцам стало проще получить ипотечный кредит на покупку квартиры. Об этом рассказала пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.

«Сотрудники компании еще на этапе выбора квартиры бесплатно помогут разобраться в условиях кредита банков-партнеров, сравнить процентные ставки и рассчитать минимальный платеж, — отметили представители застройщика. — Жители города могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк, не покидая офиса „Северной компании“, где уже работают сотрудники четырех ведущих банков: Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка».

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу дом №14/2 строение 1 по улице Соборной. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Телефон 707-000.


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