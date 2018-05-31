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10:45, 31 мая 2018 528

«Рязаньэнерго» восстановил электроснабжение потребителей региона

«Рязаньэнерго» восстановил электроснабжение потребителей региона

Бригады филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завершили аварийно-восстановительные работы в районах, пострадавших от воздействия циклона, прошедшего 30 мая по территории Рязанской области. В настоящее время энергетики ведут работы по обращениям потребителей в сети 0,4 кВ.

Гроза и шквалистый ветер стали причиной нарушения электроснабжения в Касимовском, Кораблинском и Клепиковском районах. В ремонтно-восстановительных работах задействовали 69 бригад в составе 207 человек и 70 единиц техники.

В филиале «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности. «Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с гидрометеорологическими службами, налажена связь с подразделениями МЧС. Специалисты энергокомпании контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные внештатные ситуации», — рассказали в пресс-службе филиала.

Напомним, в «Рязаньэнерго» действует бесплатная «горячая линия» ПАО «Россети» 8-800-50-50-115. Контакт-центр «МРСК Центра и Приволжья» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.


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