Под Рязанью пенсионер на «Ниве» врезался в минипогрузчик. Об этом
Авария произошла в среду, 30 мая, на 69-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. 79-летний мужчина врезался в ехавшую впереди машину. Его госпитализировали.
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Фото: УМВД по Рязанской области
Под Рязанью пенсионер на «Ниве» врезался в минипогрузчик. Об этом
Авария произошла в среду, 30 мая, на 69-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. 79-летний мужчина врезался в ехавшую впереди машину. Его госпитализировали.
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