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9:50, 31 мая 2018 939
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Под Рязанью пенсионер на «Ниве» врезался в минипогрузчик

Под Рязанью пенсионер на «Ниве» врезался в минипогрузчик

Фото: УМВД по Рязанской области

Под Рязанью пенсионер на «Ниве» врезался в минипогрузчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 30 мая, на 69-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань. 79-летний мужчина врезался в ехавшую впереди машину. Его госпитализировали.


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