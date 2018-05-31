Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 31 мая

Утром в четверг, 31 мая, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее серьезный затор — на Московском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от выезда с улицы Юбилейной до путепровода. «Встал» поток машин и у «Барса»: там произошла авария. Скорость движения не превышает пяти-семи километров в час.
Еще одна серьезная пробка, появилась на улице Каширина (от выезда с Северной окружной дороги до Первомайского проспекта). Затор есть на улицах Бирюзова и Интернациональной. Скорость потока также не превышает семи километров в час.
На Южной окружной дороге из-за ремонта пробка растянулась примерно на четыре километра. За час машины могут преодолеть не более пяти-семи километров.
Автомобилистам уже традиционно придется постоять на выезде из Песочни: на повороте с улицы Советской армии на Касимовское шоссе скорость движения не превышает трех километров в час, благо, пробка не более 200 метров.
Заторы есть и на улице Есенина: от Окского проезда до «Барса» и от больницы №4 до пересечения с улицей Урицкого.