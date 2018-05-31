Еще не лето. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

После небольшого похолодания в первые дни лета в Рязани потеплеет. Прогноз погоды опубликован на
В пятницу, 1 июня, сохранится прохлада — температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
В субботу в Рязани потеплеет до +22 градусов, ожидается переменная облачность.
В воскресенье, 3 июня, воздух прогреется до +25 градусов, но возможны небольшие дожди.
По ночам в эти дни ожидается ясная погода, температура воздуха будет колебаться от +2 до +11 градусов.