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12:30, 31 мая 2018 85
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Еще не лето. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Еще не лето. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

После небольшого похолодания в первые дни лета в Рязани потеплеет. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу, 1 июня, сохранится прохлада — температура воздуха поднимется лишь до +14 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В субботу в Рязани потеплеет до +22 градусов, ожидается переменная облачность.

В воскресенье, 3 июня, воздух прогреется до +25 градусов, но возможны небольшие дожди.

По ночам в эти дни ожидается ясная погода, температура воздуха будет колебаться от +2 до +11 градусов.


© RZN.info

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