«Ашан», «Глобус» и другие. В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр

В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр. Фальсификат закупали «Магнит», «Билла», «Виктория», «Ашан», «Глобус» и другие магазины, передает «
Эксперты проверяли сыры от 270 до 450 рублей за килограмм. В 38 из 59 образцов было высокое содержание трансжиров. Молочный жир в сыре заменяли гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.
Проверку не прошли следующие производители: «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод».
Специалисты отмечают, что качественный сыр не может быть дешевле 420-450 рублей за килограмм. За меньшую цену в основном продают сырный или сыроподобный продукт.