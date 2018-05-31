Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:12, 31 мая 2018 653
 0    0

«Ашан», «Глобус» и другие. В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр

«Ашан», «Глобус» и другие. В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр

Фото: Pixabay.com

В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр. Фальсификат закупали «Магнит», «Билла», «Виктория», «Ашан», «Глобус» и другие магазины, передает «РИА Новости».

Эксперты проверяли сыры от 270 до 450 рублей за килограмм. В 38 из 59 образцов было высокое содержание трансжиров. Молочный жир в сыре заменяли гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.

Проверку не прошли следующие производители: «Переславский Сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод».

Специалисты отмечают, что качественный сыр не может быть дешевле 420-450 рублей за килограмм. За меньшую цену в основном продают сырный или сыроподобный продукт.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
14:12, 31 мая 2018
«Ашан», «Глобус» и другие. В крупных сетевых магазинах нашли поддельный сыр
12:20, 31 мая 2018
Рязанцам стало проще оформить ипотеку — застройщик
15:07, 29 мая 2018
«Билайн» превратит шаги абонентов в гигабайты мобильного интернета 1
13:59, 29 мая 2018
Эксперты признали морковь в рязанских магазинах безопасной
9:44, 29 мая 2018
Хлеб и водка вошли в топ-5 самых популярных товаров у россиян
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Кому помешал «Фестиваль»? Как ошибка кадастрового инженера чуть не стоила парк-отелю будущего

Кому помешал «Фестиваль»? Как ошибка кадастрового инженера чуть не стоила парк-отелю будущего 2

Действительно ли парк находится в особо охраняемой зоне и его надо сравнять с землей?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 34 594
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 26 770
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 25 507
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
14:13, 27 мая 2018 20 930
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 496
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
Все новости
Форум