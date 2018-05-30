Загоревшуюся «трешку» в Рязани потушили пять расчетов. Об этом
Сигнал о возгорании в деревянном многоквартирном доме поступил во вторник, 29 мая, в 21:53. На место выезжали 13 пожарных.
Никто не пострадал.
Огонь повредил кухню.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Загоревшуюся «трешку» в Рязани потушили пять расчетов. Об этом
Сигнал о возгорании в деревянном многоквартирном доме поступил во вторник, 29 мая, в 21:53. На место выезжали 13 пожарных.
Никто не пострадал.
Огонь повредил кухню.
© RZN.info
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