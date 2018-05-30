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13:50, 30 мая 2018 672
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В России могут поднять возраст покупателей сигарет

В России могут поднять возраст покупателей сигарет

Возраст покупателей табачной продукции могут поднять до 21 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, передает ТАСС.

Он отметил, что для молодых людей в возрасте от 18 до 21 года риск начать курить гораздо выше, потому что по действующему законодательству покупать сигареты можно с 18 лет.

«В полной мере человек приобретает дееспособность с 18 лет, но законодательство не связывает все в нашей жизни с этим возрастом: например, президентом человек может быть избран лишь после 35, покупать оружие может с 21», — сказал замминистра.


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