В России могут поднять возраст покупателей сигарет

Возраст покупателей табачной продукции могут поднять до 21 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай, передает
Он отметил, что для молодых людей в возрасте от 18 до 21 года риск начать курить гораздо выше, потому что по действующему законодательству покупать сигареты можно с 18 лет.
«В полной мере человек приобретает дееспособность с 18 лет, но законодательство не связывает все в нашей жизни с этим возрастом: например, президентом человек может быть избран лишь после 35, покупать оружие может с 21», — сказал замминистра.