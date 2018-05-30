В Окском заповеднике рассказали о рождении бобрят. Потомство бобры приносят во время весеннего разлива рек.
Перед родами самка «ремонтирует» временную хатку: укрепляет ветками, замазывает щели илом, устилает пол стружками.
«Наличие «ремонта» — первый сигнал для исследователя, ищущего бобровые выводки, — рассказали специалисты. — Сигнал второй и самый надежный — характерное «хныканье», раздающееся из хатки, — «плач» младенцев-бобрят, перекрываемый более низкими звуками материнской «колыбельной».
Сотрудники заповедника весной на лодке объезжают весенние хатки и «прослушивают» их, чтобы собрать данные о размножении бобров.
В свой постоянный дом бобры переселяются после спада воды и рождения детенышей.
Обычно самка приносит двух-трех детенышей (реже от одного до шести), уже сразу зрячих и в шерстке.
«Бобр-младенец не может утонуть и при попадании в воду болтается на ее поверхности, как поплавок, — отметили в заповеднике. — Но и нырнуть бобренок самостоятельно не может, поэтому, если он вывалился из хатки или норы, обратно сможет попасть только с помощью кого-то из старших».
Мать кормит бобрят жирным молоком. Детеныши уже через месяц появляются на поверхности и едят растения. С родителями они остаются обычно до двух лет.
В заповеднике пояснили, что в последние годы бобры «успешно размножались»: потомство приносили от 64 до 70% семей.