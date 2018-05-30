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13:55, 30 мая 2018 868
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В Клепиковском районе с берегов Пры убрали мусор. Фото

В Клепиковском районе с берегов Пры убрали мусор. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 30 мая, в Клепиковском районе с берегов Пры убрали мусор. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Около реки убирались студенты местного технологического техникума. За пару часов они собрали около десяти мешков мусора.


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