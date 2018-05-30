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17:37, 30 мая 2018 425
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Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Журналист Аркадий Бабченко жив. Его гибель оказалась инсценировкой, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства и предотвратила его. В организации преступления Грицак обвинил российские спецслужбы.

«Заказчики обещали исполнителю — гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, 30 тысяч долларов, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил 10 тысяч долларов», — рассказал глава спецслужбы, отметив что организатора задержали в Киеве за три часа до брифинга.

Сам Бабченко, появившийся перед журналистами, заявил, что месяц назад ему сообщили о «заказе» на него и предложили поучаствовать в инсценировке. Журналист извинился перед родственниками и друзьями, что не сообщил им о готовящейся операции, сообщает «Медиазона».


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